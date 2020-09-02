Правительство РФ выделило 2,3 млрд рублей на жильё для детей-сирот

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Российский премьер Михаил Мишустин распорядился направить почти 22 млрд рублей на на президентские выплаты медицинским и социальным работникам в рамках борьбы с коронавирусом.

На выплаты врачам, фельдшерам, медсёстрам, водителям машин скорой помощи, а также работникам социальных учреждений, которые помогают больным с коронавирусом, будут выделены дополнительные средства. Распоряжения об этом подписал председатель правительства Михаил...