Правительство РФ выделило 2,3 млрд рублей на жильё для детей-сирот

Правительство России выделило дополнительные 2,3 млрд рублей на жильё для детей-сирот из 10 регионов РФ.
Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Субсидию получат 10 регионов с непростой ситуацией в экономике и социальной сфере. Это — Алтай и Алтайский край, Адыгея, Калмыкия, Карелия, Марий Эл, Тыва, Курганская и Псковская области, а также Чувашская Республика, — привели сообщение кабмина РФ в ТАСС.
Решение о выделении дополнительных средств на жильё для детей-сирот было принято 27 августа 2020 года на заседании правительства РФ.
Отмечается, что выделенные средства помогут обеспечить жильём приблизительно 1,5 тысячи детей.
Как писал NEWS ранее, Михаил Мишустин распорядился направить почти 22 млрд рублей на президентские выплаты медицинским и социальным работникам: врачам, фельдшерам, медсёстрам, водителям машин скорой помощи, а также работникам социальных учреждений, которые помогают больным с коронавирусом.