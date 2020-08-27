Цены на вторичное жильё в РФ вернулись к «карантинным» показателям

https://static.news.ru/photo/8eebc8a8-e867-11ea-824c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Отложенный из-за пика распространения COVID-19 в России спрос на жильё исчерпал себя, цены на «вторичку» возвращаются к «карантинным» показателям.

Об этом сообщают специалисты сервиса по продаже недвижимости ЦИАН, передаёт РИА Новости. Эксперты проанализировали рынок жилья в населённых пунктах, где проживают от 100 тысяч человек. В августе средняя стоимость квадратного метра на рынке «вторички» снизилась на 1,5% до 74,8 тысяч рублей, что сопоставимо с показателями мая, когда ещё действовали ограничения по коронавирусу. В годовой динамике квадратный метр подешевел на те же 1,5%.

Средний бюджет предложения на рынке вторичного жилья составляет 4,44 млн рублей при площади квартиры в 57,7 кв. м. За месяц бюджет снизился на 50 тысяч рублей, с начала 2020 года — на 150 тысяч рублей. Средняя площадь не менялась.

Текущие ценовые показатели вернулись к периоду самоизоляции (май 2020 года), когда из-за введенных ограничительных мер спрос на покупку жилья в целом по стране резко снизился. После отмены самоизоляции стоимость снова пошла вверх, во многом — благодаря сформированному отложенному спросу. Стимулом к покупке также стала дешевеющая ипотека, — отметили в ЦИАН.

По подсчётам специалистов, для 86 из 130 вошедших в выборку городов средняя стоимость квадратного метра изменилась в пределах 1%. Самое значительное снижение отмечено в Нальчике (на 2,6%), Арзамасе (2,2%), Воткинске (1,6%). В Братске, Владикавказе и Новокуйбышевске цены заметно выросли — на 4%, 3,5% и 3,3% соответственно.

В половине городов-миллионников покупка «вторички» оказалась заметно выгоднее приобретения квартиры в новостройке. Среди лидеров здесь Челябинск, где вторичное жильё дешевле на 25%. Новостройки обходят по доступности «вторичку» в Самаре (35,4%), Омске (29,2%) и Ростове-на-Дону (19,3%).

Как писал NEWS.ru, московское управление Росреестра за семь месяцев 2020 года зафиксировало 63,2 тысячи переходов прав на вторичном рынке жилья. Показатели на 25% ниже результатов аналогичного периода 2019-го.