Путин похвалил аграриев за высокие показатели сбора урожая

Президент РФ Владимир Путин заявил, что в 2021 году российские аграрии достигли высоких показателей по сбору урожая зерновых и других культур. И это несмотря на засушливое лето и непростую ситуацию с пандемией коронавируса, отметил глава государства в видеопоздравлении в честь Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

Благодаря вашей ответственной, напряжённой работе в последние годы мы вышли на высокие рубежи по сбору урожая как по зерновым, так и по другим культурам. И уверенно держим эти позиции, что подтверждают и нынешние очень хорошие результаты, — подчеркнул Путин.

По его словам, позитивные тенденции заметны в животноводстве, виноградарстве, садоводстве и производстве органических продуктов. Путин назвал аграрный сектор одним из флагманов экономики, который динамично развивается.

Агропромышленный комплекс, сохраняя верность лучшим отечественным традициям, внедряет передовые технологии. Его продукция конкурентоспособна и на внутреннем и на внешнем рынке. Причём в экспорте растёт именно доля продуктов с глубокой степенью переработки, — сказал российский лидер.

Ранее стало известно, что Владимир Путин на встрече с лауреатами и финалистами Всероссийского конкурса «Учитель года России» поздравил российских педагогов с Днём учителя. Он подчеркнул, что это благородный труд, который невозможно переоценить. Путин также добавил, что 2023 год станет Годом учителя.