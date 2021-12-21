Путин подписал законы о штрафах за экологические загрязнения

Президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий в КоАП новую статью о штрафах для крупных предприятий-загрязнителей (объекты I категории), не оборудованных системами мониторинга выбросов. За невыполнение или несвоевременное оснащение источников выбросов загрязняющих веществ системами автоматического контроля штраф для должностных лиц составит от 20 до 40 тысяч рублей, для юридических лиц — от 100 до 200 тысяч рублей. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Также отмечается , что оснащение стационарных источников выбросов загрязняющих веществ системами мониторинга с нарушениями влечёт наложение штрафа на должностных лиц в размере от 10 тысяч до 20 тысяч рублей, на юридических лиц — от 50 тысяч до 100 тысяч рублей. За повторное нарушение для должностных лиц штраф составит от 20 тысяч до 30 тысяч рублей или дисквалификацию на срок от шести месяцев до одного года, на юридических лиц — от 100 тысяч до 200 тысяч рублей.

Ещё один закон предусматривает увеличение штрафов за нарушение требований экологической безопасности при работах в сфере недропользования. Так, за сокрытие фактов разлива нефти или предоставление ложной информации нарушитель заплатит до 1 млн рублей. Кроме того, санкции для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц в этой сфере предусматривают административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Ранее пресс-секретарь Ростехнадзора Андрей Виль заявил, что собственники компаний должны нести финансовую ответственность в случае чрезвычайных ситуаций на их предприятиях, поскольку продолжают экономить на безопасности работников. По его словам, штрафы ситуацию не исправят и необходимо сделать так, чтобы нарушение норм промышленной безопасности было для них невыгодным.