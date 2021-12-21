Путин подписал законы о штрафах за экологические загрязнения

Президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий в КоАП новую статью о штрафах для крупных предприятий-загрязнителей (объекты I категории), не оборудованных системами мониторинга выбросов. За невыполнение или несвоевременное оснащение источников выбросов загрязняющих веществ системами автоматического контроля штраф для должностных лиц составит от 20 до 40 тысяч рублей, для юридических лиц — от 100 до 200 тысяч рублей. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
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Ещё один закон предусматривает увеличение штрафов за нарушение требований экологической безопасности при работах в сфере недропользования. Так, за сокрытие фактов разлива нефти или предоставление ложной информации нарушитель заплатит до 1 млн рублей. Кроме того, санкции для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц в этой сфере предусматривают административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.
Ранее пресс-секретарь Ростехнадзора Андрей Виль заявил, что собственники компаний должны нести финансовую ответственность в случае чрезвычайных ситуаций на их предприятиях, поскольку продолжают экономить на безопасности работников. По его словам, штрафы ситуацию не исправят и необходимо сделать так, чтобы нарушение норм промышленной безопасности было для них невыгодным.