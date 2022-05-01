Путин подписал закон о бесплатном газе для Вечных огней

Фото Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент Владимир Путин подписал закон, который предусматривает поставку газа для мемориалов Вечного огня и Огня памяти на безвозмездной основе. Документ вступает в силу с 1 мая, он опубликован на официальном портале правовой информации.

Нормативный акт вносит изменения в федеральные законы «О газоснабжении» и «Об увековечивании памяти погибших при защите Отечества». Согласно ему, правительство может устанавливать принципы формирования цены на газ и тарифов по его транспортировке для снабжения мемориалов. Это упрощает обеспечение памятников газом, позволяя подавать топливо любым поставщикам, а не только «Газпрому».

Законопроект о бесплатной поставке газа для Вечных огней и Огней памяти был внесён в Госдуму депутатами фракции «Единая Россия» в марте. В «Газпроме», в свою очередь, заявили о готовности обеспечивать топливом мемориалы везде, где есть представительства компании, и предложили закрепить это в документах госрегулирования.

Путин идею о бесплатном газе для мемориалов поддержал и поручил Он поручил обеспечить её реализацию до 1 мая. Госдума приняла закон в третьем чтении 20 апреля.