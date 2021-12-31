Путин подписал указ о Годе культурного наследия народов РФ

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о проведении Года культурного наследия народов России для сохранения традиций, памятников истории и этнокультурного многообразия. Российский лидер постановил в двухмесячный срок образовать организационный комитет, которому предстоит разработать и утвердить план основных мероприятий, сообщается на официальном портале правовой информации.

Провести в 2022 году в Российской Федерации Год культурного наследия народов России, — говорится в документе.

Уходящий 2021-й прошёл под знаменем Года науки и технологий. Президент также поручил создать оргкомитет, который возглавили заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко и помощник президента РФ Андрей Фурсенко. 2020-й же год был объявлен Годом памяти и славы с целью сохранения исторической памяти в 75-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне.

Ранее Путин в новогоднем обращении к россиянам пожелал всем крепкого здоровья в 2022 году. А к нему, как считает глава государства, уже приложатся успехи в разных областях. Он во время традиционного новогоднего обращения для жителей Камчатки, первыми встречающих Новый год на территории РФ, добавил, что основной целью властей является увеличение благосостояния жителей страны.