Путин подписал новый закон о поддержке семей с детьми

https://static.news.ru/photo/168422ba-be14-11eb-a46c-96000091f725_660.jpg Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин подписал новый закон о мерах поддержки семей с детьми. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Так с 1 июля в России неполным семьям с детьми от 8 до 17 лет назначат ежемесячные выплаты в 50% детского прожиточного минимума в регионе. Как правило, речь идёт о сумме, примерно в пять-шесть тысяч рублей.

Кроме того, женщинам, вставшим на учёт с беременностью до 12 недель, назначат пособие в 50% прожиточного минимума. Такая мера позволит поддержать будущих мам, некоторые из которых вынуждены работать, чтобы обеспечить себя и детей.

Помимо этого, с 1 сентября больничный по уходу за ребёнком до восьми лет в размере 100% среднего заработка.

Ранее главный внештатный гинеколог детского и юношеского возраста Минздрава Елена Уварова рассказала, что в течение шести последних лет в России неуклонно фиксируется падение рождаемости. По словам специалиста, речь идёт о так называемом поколении Z, «которое испытывает трудности в общении с друг другом».