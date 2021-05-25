«Рефлексируют, зажаты»: в Минздраве объяснили падение рождаемости

В течение шести последних лет в России неуклонно фиксируется падение рождаемости. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главного внештатного гинеколога детского и юношеского возраста Минздрава Елену Уварову.
Причины такой тенденции она
Она высказала мнение, что с такой молодёжью необходимо особо работать. В частности, обратиться к ним можно через каналы связи, популярные среди подростков.
Они слышат блогеров, реперов, представителей TikTok. Мы должны войти к ним через это, — отметила Уварова.
Она добавила, что сейчас количество девочек-подростков, которые готовятся вступить в репродуктивный возраст, едва превышает 1 млн. При этом среди задач по работе с молодёжью — сделать так, чтобы они рожали в возрасте от 25 до 35 лет.
Ранее глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнёва высказала уверенность, что российских женщин вдохновить рожать могут только хорошие работа и зарплата. При этом предложение вице-премьера правительства Татьяны Голиковой расширить применение материнского капитала проблемы с рождаемостью не решит, заявила она.