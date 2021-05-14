Названы способы повысить рождаемость в России

https://static.news.ru/photo/ee3ef8d8-b6f3-11eb-ae56-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российских женщин вдохновить рожать могут только хорошие работа и зарплата. Об этом в интервью НСН заявила глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнёва.

Парламентарий считает, что предложение вице-премьера Татьяны Голиковой расширить применение маткапитала проблемы с рождаемостью не решит. Как отметила Плетнёва, расширение пособий и применения маткапитала — меры хорошие, но недостаточные для повышения рождаемости.

Самое главное — это работа и зарплата. Будет работа, которая нужна и любится человеком, хорошо будут платить — будут рожать. А если платят столько, что не хватает на пропитание, конечно, рожать не будут. При зарплате, которая сегодня есть, особенно в сёлах, в регионах, — это просто стыд и позор, — сказала она.

Ранее Татьяна Голикова предложила дать возможность использовать материнский капитал на самостоятельное строительство и реконструкцию дома сразу после рождения ребёнка, а также позволить использовать эти деньги на образовательные услуги у лицензированных индивидуальных предпринимателей.

Как сообщалось, в России продолжает расти естественная убыль населения. Причём в 2020 году показатели уже превысили уровень более чем десятилетней давности. Это связано с провалом в рождаемости, преобладанием пожилых людей над молодёжью и обусловленной пандемией коронавируса избыточной смертностью, полагают эксперты. В целом за 2020–2021 годы количество россиян может уменьшиться на 1,3 млн человек. По данным Росстата за январь — ноябрь, естественная убыль населения составила 574,8 тысячи человек: родилось 1,3 млн человек при 1,88 млн умерших. За аналогичный период прошлого года убыло 285,6 тысячи человек.