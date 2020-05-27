Путин поддержал расширение круга получателей выплат на детей безработных

https://static.news.ru/photo/bd5286ea-a033-11ea-89b6-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Россиянам, вставшим на учёт по безработице после 1 марта текущего года, были установлены ежемесячные дополнительные выплаты в размере 3 тыс. рублей на каждого несовершеннолетнего ребёнка. Президент РФ Владимир Путин согласился с предложением распространить эти выплаты также на родителей, которые потеряли работу до 1 марта.
Давайте расширим применение этой меры, распространим её и на тех родителей, которые сейчас имеют статус безработного, но потеряли работу до 1 марта текущего года, — цитирует ТАСС президента.
Как писал NEWS.ru, Владимир Путин поддержал предложение Минтруда об увеличении минимального размера пособия по безработице. Для граждан, у которых нет подтверждённого дохода, достаточного стажа по прежнему месту работы или они вовсе не были официально трудоустроены, предусмотрен минимальный размер пособия по безработице 1,5 тысячи рублей. Президент предложил увеличить его до 4,5 тысячи с 1 мая до 1 августа текущего года.