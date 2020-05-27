Путин поддержал расширение круга получателей выплат на детей безработных

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Новые меры поддержки россиян в связи с пандемией коронавируса предложило Министерство труда и социальной защиты. Об этом сообщил глава Минтруда Антон Котяков на совещании с президентом.

В их число вошли: Увеличение на три месяца размера минимального пособия по безработице в три раза, до 4,5 тысячи рублей. Выплаты индивидуальным предпринимателям, закрывшим дело, пособия в размере 12 130...