Путин поддержал идею об увеличении числа мест для принудительных работ

Президент Владимир Путин одобрил идею главы Минюста Константина Чуйченко увеличить число мест для принудительных работ. По словам министра, это позволит сократить количество заключённых в колониях, заменив им лишение свободы данным видом наказания, сообщает РИА Новости.

Чуйченко рассказал главе государства, что в настоящее время создано 15 тысяч мест, а к концу 2024 года их количество в ведомстве предполагают довести до 100 тысяч. Таким образом численность людей, содержащихся в местах лишения свободы, значительно снизится.

Давайте так и сделаем, — согласился с ним Путин.

На вопрос президента, на сколько в последние годы сократилось в России количество заключённых в местах лишения свободы, министр сообщил, что в 2000 году из было 1,06 млн, а в 2021 сократилось до 483 тысяч. При этом 109 тысяч человек из них находятся в СИЗО.

Чуйченко отметил, что за указанный период число заключённых сократилось более чем в двое. Реализация недавно утверждённой концепции развития уголовно-исполнительной системы до 2030 года позволит сократить их количество до 300 тысяч. В том числе и за счёт создания системы исправительных центров.

Ранее сообщалось, что Путин поручил Чуйченко и генпрокурору Игорю Краснову подготовить и представить до 1 июня предложения по борьбе с пытками в местах лишения свободы. Он подчеркнул, что на данный момент в стране расследуются 17 уголовных дел, которые необходимо раскрыть, «чтобы всем было понятно, что наказания за эти преступления неизбежны».