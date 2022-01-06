Путин поручил подготовить меры по предотвращению издевательств в колониях
Софья Купервасер
Софья Купервасер
11:38, 06 января 2022
Читайте нас в Google Новости
Президент России Владимир Путин поручил главе Министерства Юстиции Константину Чуйченко совместно с Генеральным прокурором Игорем Красновым представить до 1 июня 2022 года предложения по борьбе с пытками в местах лишения свободы, говорится на сайте Кремля. Глава государства отметил, что случаи пыток и в целом жестокого обращения с заключенными являются не только российской проблемой, но и общемировой. Он подчеркнул, что на данный момент в России расследуются 17 уголовных дел, которые необходимо раскрыть, «чтобы всем было понятно, что наказания за эти преступления неизбежны».
Проанализировать практику применения уголовно-исполнительного законодательства Российской Федерации и при необходимости подготовить предложения, направленные на недопущение применения незаконных методов воздействия к лицам, содержащимся под стражей и осужденным к лишению свободы, — указано в одном из поручений по итогам большой пресс-конференции главы государства.
Ранее правительство России направило в Госдуму положительный отзыв на законопроект, ужесточающий наказания за издевательства в колониях для представителей власти. Согласно документу, за пытки будут наказывать лишением свободы до 12 лет. Данное предложение не вызвало замечаний ни у одного из министров.