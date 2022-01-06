Путин поручил подготовить меры по предотвращению издевательств в колониях

Президент России Владимир Путин поручил правительству сформировать предложения об обеспечении необходимыми лекарствами тяжелобольных детей, в том числе после достижения ими 18-летия. Идеи необходимо подготовить до 15 февраля, сообщила пресс-служба Кремля. Речь идёт о предоставлении больным лекарственных препаратов, медицинских изделий, средств для реабилитации, а также об оказании им медпомощи.

Согласно поручению главы государства, дети с тяжёлыми заболеваниями с 2022 года должны быть обеспечены медпрепаратами. Также предлагается поэтапно увеличивать возраст таких больных. Правительству РФ <...> представить предложения об обеспечении, начиная...