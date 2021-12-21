Путин поблагодарил членов ОНФ за решение проблем россиян

Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и гостей съезда Общероссийского народного фронта (ОНФ). Глава государства отметил, что ОНФ контролирует эффективность работы органов власти всех уровней, а также обозначает проблемы и активно включается в их решение в интересах граждан. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Среди ключевых инициатив ОНФ президент
Глава государства также выразил благодарность за неформальную и настойчивую работу с обращениями граждан, поступающими на «прямую линию».
Уверен, что в ходе вашего съезда прозвучат предложения, которые станут значимой, неотъемлемой частью общенациональной повестки, будут содействовать повышению результативности деятельности органов власти, — говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что представители ОНФ стали инициаторами внесения в Госдуму законопроекта, которым предлагается внести поправки в закон об ОСАГО. Согласно им, будет разрешено страхование автомобилей от падения деревьев и сосулек, а также от повреждений из-за плохих дорог. Кроме того, в этот тип страхования предлагают ввести ремонт только новыми деталями.
В ОНФ уверяют, что водители поддерживают новые опции, однако эксперты отмечают, что это приведёт к подорожанию полисов. А сами новые опции скорее укладываются в формат КАСКО.