Путин поблагодарил членов ОНФ за решение проблем россиян

Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и гостей съезда Общероссийского народного фронта (ОНФ). Глава государства отметил, что ОНФ контролирует эффективность работы органов власти всех уровней, а также обозначает проблемы и активно включается в их решение в интересах граждан. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Среди ключевых инициатив ОНФ президент отметил поддержку волонтёрского движения, организацию бесплатного питания для учеников начальных классов и дополнительных выплат врачам, а также запуск проекта «МыВместе», в рамках которого предоставляется помощь пожилым и маломобильным людям, медикам, сотрудникам социальных учреждений и нуждающимся в период пандемии.

Глава государства также выразил благодарность за неформальную и настойчивую работу с обращениями граждан, поступающими на «прямую линию».

Уверен, что в ходе вашего съезда прозвучат предложения, которые станут значимой, неотъемлемой частью общенациональной повестки, будут содействовать повышению результативности деятельности органов власти, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что представители ОНФ стали инициаторами внесения в Госдуму законопроекта, которым предлагается внести поправки в закон об ОСАГО. Согласно им, будет разрешено страхование автомобилей от падения деревьев и сосулек, а также от повреждений из-за плохих дорог. Кроме того, в этот тип страхования предлагают ввести ремонт только новыми деталями.

В ОНФ уверяют, что водители поддерживают новые опции, однако эксперты отмечают, что это приведёт к подорожанию полисов. А сами новые опции скорее укладываются в формат КАСКО.