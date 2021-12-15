Путин перечислил важнейшие меры для повышения доходов граждан

Президент России Владимир Путин перечислил ряд важных мер, необходимых для повышения доходов граждан. По словам главы государства, это адресная поддержка, помощь семьям с детьми, создание рабочих мест, развитие регионов и улучшение образования. Он также назвал борьбу с бедностью безусловным приоритетом властей.

Борьба с бедностью — это наш безусловный приоритет, он прямо связан с ответом на демографический вызов <...>, для повышения доходов граждан важно всё: и адресная социальная поддержка, и помощь семьям с детьми, и новые рабочие места, и сбалансированное развитие регионов и отраслей экономики, и повышение доступности и качества образования на всех уровнях, — отметил Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

Глава государства добавил, что сейчас власти предоставляют адресную помощь семьям около семи миллионов детей. Задача властей, по словам Путина, выстроить целостную линейку по поддержке семей с детьми от нуля до 17 лет. Также, по данным главы государства, в рамках социального контракта поддержку получают около 800 тысяч человек, оказавшихся в сложной ситуации.

Ранее сообщалось, что в рамках борьбы с бедностью в партии «Справедливая Россия — За правду» подготовили законопроект о выплате 13-й пенсии россиянам, которые получают страховую пенсию по старости. По словам лидера партии Сергея Миронова, такая мера позволит уберечь россиян от долгов по кредитам, которые они активно берут в декабре. Кроме того, партия предлагает увеличить вдвое, с 6044 до 12 088 рублей, фиксированную выплату к страховой пенсии по старости лицам, достигшим 70-летнего возраста.