https://static.news.ru/photo/9dc77a48-eaa7-11e9-8a5b-fa163e074e61_660.jpg Сергей Глазьев Фото: Сергей Булкин/News.ru

Глава РФ Владимир Путин уволил Сергея Глазьева с поста помощника президента России.

Освободить Глазьева Сергея Юрьевича от должности советника президента РФ, — говорится в сообщении на официальном портале правовой информации.

Во время работы в качестве советника политик прославился докладами руководителю государства. Он жёстко критиковал действия кабмина и Банка России. Например, призывал Минфин и ЦБ отказаться от инвестирования средств национальных резервов в доллары и евро, предлагая поддержать за их счёт отечественное производство.

Среди известных предложений Глазьева — ограничить отток капитала из страны, а также запретить закупки импортных товаров за государственные деньги.

Ранее News.ru сообщал, что премьер-министр России Дмитрий Медведев уволил заместителя главы Минобрнауки Дениса Солодовникова. Кадровые изменения связаны с переходом чиновника на другую работу.