Путин: опасность эпидемии сохраняется

https://static.news.ru/photo/aa7965c8-938d-11ea-a429-fa163e074e61_660.jpg Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

В России сохраняется опасность эпидемии, заявил президент страны Владимир Путин.

По словам главы государства, нельзя допустить отката и второй волны коронавируса. С 12 мая единый период нерабочих дней завершается. Однако выход из режима ограничений быстрым не будет. Сохранятся общие и дополнительные региональные меры, которые были введены для сокращения распространения COVID-19.

Кроме того, российский лидер во время совещания по санитарно-эпидемиологической обстановке в стране отметил, что сохранится запрет на массовые мероприятия.

Как ранее писал NEWS.ru, Путин выразил благодарность медперсоналу, который борется с коронавирусом.