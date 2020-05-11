Путин: опасность эпидемии сохраняется

В России сохраняется опасность эпидемии, заявил президент страны Владимир Путин.
По словам главы государства, нельзя допустить отката и второй волны коронавируса. С 12 мая единый период нерабочих дней завершается. Однако выход из режима ограничений быстрым не будет. Сохранятся общие и дополнительные региональные меры, которые были введены для сокращения распространения COVID-19.
Кроме того, российский лидер во время совещания по санитарно-эпидемиологической обстановке в стране отметил, что сохранится запрет на массовые мероприятия.
Как ранее писал NEWS.ru, Путин выразил благодарность медперсоналу, который борется с коронавирусом.
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