https://static.news.ru/photo/dd20f266-cb15-11e9-85c7-fa163e074e61_660.jpg Рабочая встреча с врио губернатора Мурманской области Андреем Чибисом Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин считает, что три ребёнка в семье — это нормально и правильно.

На встрече с главой государства временно исполняющий обязанности губернатора Мурманской области Андрей Чибис, говоря о закрытых административно-территориальных образованиях, сказал, что качество жизни там не выдерживает никакой критики, и это «при огромном количестве детей: почти три ребёнка на семью».

Не огромное, нормальное. Это правильно, — цитирует РИА Новости Владимира Путина.

Ранее News.ru писал, что российский лидер во время общения со студентами и аспирантами УрФУ в Екатеринбурге объяснил, чем гражданам России следует заниматься по ночам. Шутку о «задачах по повышению демографии» он позволил себе, отвечая на инициативу о создании «Ночи карьеры».