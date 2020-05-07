Путин оценил сроки отмены ограничений из-за COVID-19 в России

https://static.news.ru/photo/50ad9856-9069-11ea-b3b0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Конкретную дату, когда в России начнут снимать ограничения, введённые властями из-за коронавируса, назвать сложно. Об этом заявил президент России Владимир Путин. По его словам, эти даты зависят не только от Кремля, но и от решений, принятых правительством других стран.

Сейчас и Россия, и иностранные государства готовятся или начинают постепенный выход из режимов внутренних ограничений. Однако пока, совершенно очевидно, нельзя и даже трудно сказать, как будут проходить эти процессы, — приводит его слова РИА Новости.

Ранее, как писал NEWS.ru, столичный мэр Сергей Собянин заявил, что Москва вряд ли сможет в ближайшее время вернуться к полноценной жизни. Он подчеркнул, что время выхода из самоизоляции будет определяться поведением самих москвичей.

В России на 7 мая общее число инфицированных достигло 177 160 (+11 231 за последние сутки), 23 803 пациента выздоровели (+2476 за последние сутки), умерли 1625 человек (+88 за последние сутки). В Москве — 92 676 заболевших (+6703 за последние сутки), выздоровели 9227 (+769 за последние сутки), 905 умерли (+39 за последние сутки).