Путин оценил усилия властей Москвы в борьбе с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/0d72af48-5f00-11eb-9c6b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент Владимир Путин выразил благодарность столичным властям за работу по борьбе с пандемией коронавируса.

Количество инфицированных снижается, и кстати говоря, московским властям спасибо большое, их усилия не проходят даром, в Москве ситуация уравнивается, — отметил российский лидер на встрече с учащимися вузов по случаю Дня студенчества.

Как писал NEWS.ru, ранее мэр Москвы Сергей Собянин во время осмотра госпиталя для пациентов с COVID-19 на ВДНХ заявил, что эпидемия новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в столице пошла на спад. По его словам, это позволит властям постепенно возвращать город к привычной жизни.

За прошедшие сутки в РФ зафиксировали 19 290 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Общее число заболевших в России с начала пандемии достигло 3 738 690. Количество активных случаев составляет 518 009. Число выздоровевших за минувшие 24 часа увеличилось на 19 003 человека — до 3 150 763. Жертвами COVID-19 стали 456 человек, всего зарегистрировано 69 918 летальных исходов.