В России за сутки выявили 19 290 заражённых коронавирусом

https://static.news.ru/photo/89954c58-5edc-11eb-9216-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российские врачи за прошедшие сутки зафиксировали 19 290 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Общее число заболевших в России с начала пандемии достигло 3 738 690.

По данным оперштаба, количество активных случаев составляет 518 009.

Число выздоровевших за минувшие 24 часа увеличилось на 19 003 человека — до 3 150 763. Жертвами COVID-19 стали 456 человек, всего зарегистрировано 69 918 летальных исходов.

Москва, где за прошедшие сутки выявили 2382 заболевших коронавирусом, остаётся на первом месте по заболеваемости. Следом идут Санкт-Петербург — 2116 новых случаев (всего 321 709) и Подмосковье — 1163 заражённых (всего 186 551).

Как писал NEWS.ru, заместитель главы Роспотребнадзора Ирина Брагина заявила, что ситуацию с коронавирусом в школах России после возвращения к очному формату занятий признали стабильной. В ведомстве считают, что на снижение рисков передачи всех респираторных вирусов влияет ношение масок и перчаток из-за распространения коронавируса.