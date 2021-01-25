В Роспотребнадзоре оценили ситуацию с коронавирусом в школах

https://static.news.ru/photo/45d2293e-5e76-11eb-9ef2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Ситуацию с коронавирусом в школах России после возвращения к очному формату занятий признали стабильной. Об этом заявила заместитель главы Роспотребнадзора Ирина Брагина.

Прошла только неделя после каникул, и мы видим, что пока ситуация по коронавирусу в школах стабильная. Превышения эпидемических порогов по ОРВИ и гриппу среди детей тоже пока не видим, — сообщила «Российская газета».

В ведомстве считают, что на снижение рисков передачи всех респираторных вирусов влияет ношение масок и перчаток из-за распространения коронавируса.

С 18 января к очному обучению вернулись столичные школьники. Власти отмечали, что ряд ограничений может быть снят, если не произойдёт ухудшения эпидемиологической ситуации и стабилизация нынешнего уровня заболеваемости будет устойчивой.

Врачи при этом считают, что возвращение школьников с дистанционного обучения к очному спровоцирует рост заболеваемости коронавирусом в стране. Вирусолог Александр Чепурнов заявил, что эксперты имеют все основания считать школьников и студентов «проэпидемиченной» социальной группой, так как у более половины этого контингента есть антитела.

Как сообщал NEWS.ru, 18 января по всей стране началась массовая вакцинация от коронавируса. Привиться можно одной из двух зарегистрированных вакцин. Это «Спутник V» центра имени Гамалеи и «ЭпиВакКорона» новосибирского центра «Вектор». Пройти вакцинацию можно не только в поликлинике, но и в специальных выездных пунктах.