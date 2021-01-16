Врачи предрекают новую волну коронавируса с возвращением школьников

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Возвращение школьников с дистанционного обучения к очному спровоцирует рост заболеваемости коронавирусом в стране. Но у властей нет другого выбора.

У специалистов есть все основания считать школьников и студентов «проэпидемиченной» социальной группой, так как у более половины этого контингента есть антитела. И эта группа приближается к развитию коллективного иммунитета.

Возможно, что какое-то усиление количества случаев коронавируса и будет, но здесь важно взвешивать. Я думаю, руководство страны старается взвешивать как с психологической и медицинской точки зрения, так и с точки зрения образования. Потому что потери от дистанционного образования очень существенны, — цитирует ведущего российского вирусолога, профессора, автора книги «Вирусолог: цена ошибки» Александра Чепурнова URA.RU.

«Большим вредом» называет дистанционное обучение коллега Чепурнова — доктор биологических наук Алексей Аграновский. Он согласен, что детей надо учить, даже если увеличится количество заболевших.

Они не могут год сидеть по домам и пялиться в планшеты. Это не учение, а большой вред, — сказал специалист.

По словам врачей, российские власти сейчас стоят перед непростым выбором: с одной стороны, это риск всплеска заболеваемости коронавирусом из-за послабления ограничительных мер, с другой — страдающий от ограничений малый и средний бизнес и недоученные дети. Поэтому меры, принимаемые властью, абсолютно адекватны.

Ранее NEWS.ru сообщал, что массовая вакцинация населения от коронавирусной инфекции начинается в России 18 января. Об этом объявляла вице-премьер Татьяна Голикова.