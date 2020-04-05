Путин обсудит с губернаторами готовность регионов к борьбе с COVID-19

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Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что президент планирует в ближайшие дни провести селекторное совещание с губернаторами регионов по ситуации с коронавирусом.

Об этом Мишустин рассказал на встрече с вице-премьерами. Ожидается, что Владимир Путин обсудит с губернаторами готовность регионов к борьбе с эпидемией. В частности, на совещании поднимут вопрос создания необходимого количества дополнительных койко-мест в больницах, а также выяснят хватает ли врачей, оборудования и лекарств.

Премьер напомним, что правительство выделило регионам для борьбы с коронавирусом «серьёзные средства» и хочет знать, «насколько эффективно они используются», пишет «Интерфакс».

На сегодняшний день в мире насчитывается 1 млн 275 тыс. 542 человека, инфицированных коронавирусом, умерли 66 498, выздоровели 262 985. Всего в стране зарегистрировано 6343 заболевших в 80 регионах.

В России выявили 954 случая заражения COVID-19 за последние сутки. Таковы данные оперативного штаба по борьбе с заболеванием. Таким образом, общее число инфицированных достигло 6343 в 80 регионах.