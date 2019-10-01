Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин не будет обсуждать ситуацию, сложившуюся в онкоцентре имени Блохина на совещании по модернизации первичного звена здравоохранения, которое пройдёт 2 октября.
Нет, — заявил он ТАСС в ответ на вопрос, может ли тема онкоцентра быть затронута на этом совещании.
Как пояснили в Кремле, 2 октября с участием президента будут обсуждаться вопросы совершенствования отраслевой системы оплаты труда медиков, источники и объёмы финансирования региональных программ здравоохранения.
Как писал News.ru, Песков уже заявлял журналистам, что Кремль не может и не станет контролировать ситуацию в отдельно взятом учреждении, а вопросом онкоцентра занимается Минздрав.
Ранее 26 врачей одного из крупнейших российских онкоцентров пожаловались, что дети вынуждены лечиться в «ужасных условиях» и в переполненных палатах, строительство новых корпусов тянется уже 20 лет, а новое руководство приступило к «аппаратной борьбе и терроризирует уже сложившийся коллектив», вынуждая увольняться неугодных сотрудников.
Врачи-онкологи потребовали отстранить новое руководство центра, обеспечить прозрачность в начислении зарплаты и аудит новых корпусов клиники, ввод которых в эксплуатацию задерживается.