Путин назвал рост доходов россиян главной задачей властей

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Приоритетной задачей для российских властей является достижение роста реальных доходов граждан, заявил президент Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам в режиме видеоконференции, передаёт ТАСС.

Нужно добиться перехода к росту реальных доходов граждан. Это важнейшая, самая приоритетная задача для органов власти всех уровней, — подчеркнул политик.

Он добавил, что властям необходимо увеличить число работающих граждан на 700 тысяч человек. Это позволит выйти на уровень занятости, которого страна достигла в 2019 году.

По его словам, в августе 2020 года безработица в стране достигла своего пика и составила 6,4%. Уже в апреле 2021 года этот показатель сократился до 5,2%.

Также президент заявил, что вводить в России обязательную вакцинацию нельзя. По его словам, широкая вакцинация — самый правильный и цивилизованный способ сформировать общий иммунитет. Однако люди сами должны осознать это, поскольку без прививки они могут столкнуться с очень серьёзной и даже смертельной опасностью.

Ранее Минтруд предложил ввести субсидии для работодателей, которые берут на работу выпускников высших и средних профессиональных образовательных учреждений 2020 года. Данная мера должна помочь снизить уровень безработицы на рынке труда России.