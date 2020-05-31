Общество

Путин назвал миссию материнства одной из самых благородных

15:44, 01 июня 2020
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин в День защиты детей высказался о роли родителей в традиционных устоях России.

Миссия материнская и отцовства — одна из самых благородных, она приносит настоящее счастье, — цитирует главу государства РИА Новости.

Президент отметил, что «родительство» является «вкладом абсолютно чистейшей пробы в сбережение традиционных устоев России, нравственных начал любви, крепости семейных уз и преемственности поколений».

Ранее глава РФ Владимир Путин поздравил детского омбудсмена в России — Анну Кузнецову — с рождением седьмого ребёнка.

Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях