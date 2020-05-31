Путин назвал миссию материнства одной из самых благородных

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Уполномоченный по правам ребёнка Анна Кузнецова пожаловалась президенту Владимиру Путину на постоянные сбои в работе органов опеки и призвала реформировать систему.

По словам детского омбудсмена, частота жалоб на работу органов опеки и попечительства в России выросла на 23%. Наши проверки, мониторинг, который мы провели в регионах, подтверждает системные сбои в работе...