Путин назвал миссию материнства одной из самых благородных

Президент России Владимир Путин в День защиты детей высказался о роли родителей в традиционных устоях России.
Миссия материнская и отцовства — одна из самых благородных, она приносит настоящее счастье, —
цитируетглаву государства РИА Новости.
Президент отметил, что «родительство» является «вкладом абсолютно чистейшей пробы в сбережение традиционных устоев России, нравственных начал любви, крепости семейных уз и преемственности поколений».
Ранее глава РФ Владимир Путин поздравил детского омбудсмена в России — Анну Кузнецову — с рождением седьмого ребёнка.
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