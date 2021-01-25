Путин настаивает на изучении в школах наследия российского кинематографа

https://static.news.ru/photo/a89329cc-5f2c-11eb-8da2-fa163e074e61_660.jpg Фото: РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос об изучении в российских школах наследия отечественного кинематографа.

Минпросвещения совместно с Минкультуры России рассмотреть вопрос об изучении наследия отечественного кинематографа в рамках реализации основных общеобразовательных программ, — говорится в тексте поручений, опубликованных на сайте Кремля.

Ранее стало известно, что математика, русский язык и история, по мнению россиян, являются самыми полезными предметами в школе, знание которых пригодится в будущем. Таковы данные опроса ВЦИОМа. Востребованность математики подтвердили 72% респондентов. Это на 12 процентных пунктов больше, чем 10 лет назад. Русский язык — на втором месте рейтинга. Его главным школьным предметом считают 64% опрошенных.

Несколько реже сограждане называют историю (38%), литературу (37%), физику (33%). Ещё реже россияне считают полезными иностранные языки, химию, географию, информатику, физкультуру и биологию. Самыми «бесполезными» назвали религиоведение, музыку и рисование. Ещё по 3% респондентов считают ненужным изучение в школе ОБЖ, обществознания, физики и технологии, писал NEWS.ru.