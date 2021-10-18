Путин напомнил Воробьёву о его праве вводить обязательную вакцинацию

В России губернаторы имеют право на введение в регионе обязательной вакцинации для отдельной категории работников. Об этом президент Владимир Путин напомнил в ходе беседы главе Московской области Андрею Воробьёву.

По эпидемиологическим показаниям — у вас право в соответствии с законом 1998 года принимать решения по отдельным категориям граждан, — сказал Путин.

Воробьёв информировал президента о ситуации в сферах образования и здравоохранения в регионе. По его словам, Московская область находится в лидерах по вакцинации.

18 октября в России установлeн новый рекорд по числу заболевших коронавирусом за сутки с начала пандемии — 34 325 человек. Из них 8,2% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 998 лeтальных исходов. В Московской области заразились 2768 человек.

Ранее Воробьёв заявил, что более 95% пациентов, поcтупивших в больницы Московской области с коронавирусом, оказались без прививок. Часть из них подключены к аппаратам ИВЛ.