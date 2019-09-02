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Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин прокомментировал слова вице-премьера РФ Юрия Борисова, раскритиковавшего темпы строительства космодрома Восточный.

А так было всегда: одни строят, другие — критикуют. Все при деле, — написал Рогозин в Twitter. Ранее в интервью «Ведомостям» Борисов сообщил, что ситуация со строительством как первой, так...