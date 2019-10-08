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Численность официально зарегистрированных безработных в России в период с 25 сентября по 2 октября снизилась на 2,5%. В настоящее время она составляет 662,2 тысячи человек.

Сокращение количества безработных зафиксировано в 73 регионах. Наиболее заметные показатели приходятся на долю республик Алтай и Марий Эл, а также Брянской, Ивановской, Курганской и ещё ряда областей. В то же...