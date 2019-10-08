Президент Владимир Путин наградил орденом Дружбы председателя Духовного управления мусульман Дагестана Ахмада Абдулаева. Такая же награда присвоена председателю республиканского Совета иудейских общин Валерию Дибияеву.
Как следует из документа, таким образом отмечены заслуги Абдулаева и Дибияева в сохранении и развитии духовных и культурных традиций, передаёт
Ранее, как писал News.ru, белорусский лидер Александр Лукашенко наградил российскую певицу Аллу Пугачёву орденом Дружбы народов.
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