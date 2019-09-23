Президент Белоруссии Александр Лукашенко наградил российскую певицу Аллу Пугачёву орденом Дружбы народов. Указ об этом он подписал 23 сентября.
Звезда эстрады удостоена награды «за значительный вклад в развитие эстрадного искусства и укрепление белорусско-российских культурных связей»,
Алла Пугачёва стала популярна после песни «Арлекино», которая была показана по советскому телевидению. С тех пор в репертуаре певицы хиты появлялись один за другим. В общей сложности он насчитывает около 500 песен.
Тем временем суд Санкт-Петербурга готовится вернуться к рассмотрению иска «Театра песни» Пугачёвой к местным властям. Чиновники отказались выделять землю под его строительство.