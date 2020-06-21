Путин наградил медалью Луки Крымского почти 900 медработников России

https://static.news.ru/photo/01d5727e-b3a7-11ea-9f50-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент России Владимира Путин наградил около 900 работников медицины недавно утверждённой медалью Луки Крымского. Соответствующий указ был опубликован на сайте Кремля.

Как отмечается в документе, работники российских медицинских и научных учреждений награждаются за большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией, самоотверженность и профессионализм, проявленные при исполнении профессионального долга.

Среди награждённых медалью — сотрудники Научного центра вирусологии и биотехники «Вектор» из Новосибирской области, Научно-исследовательского противочумного института «Микроб» из Саратовской области, медики из учреждений Роспотребнадзора, Национального медико-хирургического центра имени Пирогова, Национального исследовательского центра имени Вишневского, Института клинической кардиологии имени Мясникова и другие.

Также наградой были отмечены медработники Москвы, Санкт-Петербурга и других городов и регионов.

Накануне в ходе онлайн-конференции с медиками Владимир Путин поблагодарил врачей за самоотверженный труд во время пандемии коронавирусной инфекции нового типа. Глава государства назвал медицинских специалистов настоящими героями, которые мужественно выполняют свой долг.

Как подчеркнул президент, российские доктора свели потери в стране от пандемии COVID-19 к минимуму. Путин отметил, что врачи также становились жертвами коронавируса. Кроме того, российский лидер заявил, что необходимо сохранить для медиков, борющихся с эпидемией, надбавки и региональные выплаты в течение июля и августа.

Глава Росздравнадзора Алла Самойлова ранее заявила, что в России за время пандемии коронавирусной инфекции умерли около 500 медиков, у которых был диагностирован COVID-19, писал NEWS.ru.