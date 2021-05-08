Путин пообещал мигрантам комфортную жизнь

https://static.news.ru/photo/36493a16-b010-11eb-845f-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия делает всё возможное, чтобы мигранты чувствовали себя в стране комфортно. Об этом в ходе переговоров с главой Таджикистана Эмомали Рахмоном заявил президент Владимир Путин, слова которого приводит «Интерфакс».

Глава государства отметил, что Россия нуждается в мигрантах, так как рабочих рук в стране не хватает. В связи с этим он пообещал поддержку трудовым мигрантам из соседней республики.

Знаю, что этот вопрос чувствительный для Таджикистана. Мы всё делаем для того, чтобы люди себя чувствовали комфортно, тем более, что реально рабочих рук у нас в настоящее время не хватает в целых отраслях экономики, — сказал Путин.

Он добавил, что мигранты отправляют из России достаточно большой объём денег, чтобы поддержать оставшиеся на родине семьи. По мнению российского лидера, «это абсолютно положительный процесс».

Ранее в МВД РФ сообщили, что мигрантов обяжут получать единый электронный документ для длительного пребывания в стране. Информация о владельце разрешения будет храниться в защищённом виде. Срок нововведения, впрочем, пока неизвестен.