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Путин и SHAMAN задали тренд в Youtube

Дуэт SHAMAN с Путиным стал российским трендом в YouTube

Опубликованное видео с исполнением гимна России популярным музыкантом SHAMAN (Ярослав Дронов) с президентом России Владимиром Путиным в Москве стали самыми популярными видео российского сегмента YouTube. Видео просмотрели более полумиллиона пользователей. Такой же популярностью пользуется песня «Встанем» в исполнении SHAMAN, которая также набрала более полумиллиона просмотров.

И гимн, и песня прозвучали на концерте «Выбор народа. Вместе навсегда» после подписания в Кремле документов о вхождении ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей в состав России. Мероприятие прошло 30 сентября на Красной площади. На разных мероприятиях столицы по этому поводу собралось более 100 тысяч горожан.

Российский президент Владимир Путин в ходе концерта выразил уверенность, что страна стала сильнее и ее ждет победа. По его словам, сила России — в правде. Путин подчеркнул, что бойцы в ходе спецоперации героически защищают Донбасс. Россия сделает все, чтобы поддержать новые территории и их безопасность, уверен глава государства.

Путин накануне подписал указ о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России. Отдельно договоры о принятии регионов в РФ подписали вместе с президентом главы субъектов — Денис Пушилин, Леонид Пасечник, Владимир Сальдо и Евгений Балицкий соответственно.