Путин: движение по Транссибу восстановят за пять суток

Первую ветку Транссибирской магистрали планируется восстановить в течение 2–2,5 суток, а вторую — в течение 5 суток. Об этом рассказал президент Владимир Путин со ссылкой на поступающие к нему доклады.

Такое заявление он сделал в ходе совещания с постоянными членами Совета безопасности.

Вы знаете, что в результате дождей — мощных, аномальных — на Дальнем Востоке подмыло обе ветки Транссиба и мост рухнул, слава богу, никто не пострадал, но пассажирский поезд остановлен один, десятки поездов, грузовые составы, — сказал политик.

Он попросил правительство внимательно отнестись к вопросу жизнеобеспечения районов, которые находятся рядом с местом ЧП. Эти территории должны получать продовольствие и товары, необходимые для работы предприятий, коммунальных служб и городского хозяйства.

Я прошу всех коллег иметь это в виду и каждому по линии своей работы обеспечить слаженную, координированную работу всех служб, которые так или иначе причастны к тому, чтобы обеспечить нормальную ситуацию, — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что сильные дожди стали причиной обрушения железнодорожного моста в Забайкальском крае. Движение поездов по нему остановлено.

Инцидент произошёл на перегоне Куэнга — Укурей Транссибирской железнодорожной магистрали, вблизи села Нижняя Куэнга Сретенского района Забайкальского края. В результате происшествия никто не пострадал. Движение поездов остановлено в обоих направлениях.