Железнодорожный мост обрушился из-за паводков на Транссибе

Фото: ГУ МЧС по Забайкальскому краю

В Липецке BMW выехала на встречную полосу и протаранила автомобиль, среди пострадавших оказался восьмилетний ребёнок. Виновница ДТП посла аварии танцевала, сообщает ТАСС.

На улице Краснозаводской произошло столкновение автомобилей BMW под управлением 31-летней женщины и Suzuki с 28-летним водителем. В аварии пострадали оба водителя и два пассажира второй иномарки, в том числе восьмилетний...