Железнодорожный мост обрушился из-за паводков на Транссибе

Сильные дожди стали причиной обрушения железнодорожного моста в Забайкальском крае. Движение поездов по нему остановлено. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МЧС России.
Инцидент
В результате происшествия никто не пострадал. Движение поездов остановлено в обоих направлениях.
На месте происшествия работает оперативная группа Сретенского пожарно-спасательного гарнизона и аварийно-восстановительные поезда ОАО «РЖД».
Ранее сообщалось, что авария на железной дороге стала причиной остановки двух поездов, следовавших из Абхазии в Санкт-Петербург и в Сочи.