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Железнодорожный мост обрушился из-за паводков на Транссибе

06:43, 23 июля 2021
Фото: ГУ МЧС по Забайкальскому краю
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Сильные дожди стали причиной обрушения железнодорожного моста в Забайкальском крае. Движение поездов по нему остановлено. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МЧС России.

Инцидент произошёл на перегоне Куэнга — Укурей Транссибирской железнодорожной магистрали, вблизи села Нижняя Куэнга Сретенского района Забайкальского края.

В результате происшествия никто не пострадал. Движение поездов остановлено в обоих направлениях.

На месте происшествия работает оперативная группа Сретенского пожарно-спасательного гарнизона и аварийно-восстановительные поезда ОАО «РЖД».

Ранее сообщалось, что авария на железной дороге стала причиной остановки двух поездов, следовавших из Абхазии в Санкт-Петербург и в Сочи.

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