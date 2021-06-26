Поезда из Абхазии в Петербург и Сочи остановлены из-за аварии

Авария на железной дороге стала причиной остановки двух поездов, следовавших из Абхазии в Санкт-Петербург и Сочи. Об этом сообщает пресс-служба МЧС республики.

Инцидент произошёл в субботу, 26 июня. Скорый поезд Москва — Сухуми в Гагре врезался в экскаватор, который вёл ремонтные работы вдоль полотна железной дороги, никто не пострадал.

Тем не менее в результате аварии пришлось вынужденно остановить на вокзале города Гудаута скорый поезд Сухуми — Санкт-Петербург и электропоезд Сухуми — Сочи.

Сообщается , что у составов организовано дежурство пожарных машин, автоцистерн с питьевой водой, автомобилей скорой помощи и спасателей.

Пассажирам, опаздывающим на авиарейсы из аэропорта города Сочи, предложено пересесть на автомобильный транспорт для дальнейшей доставки в аэропорт, — отмечают в ведомстве.

Ранее сообщалось, что столкновение легкового автомобиля и электропоезда в Подмосковье привело к гибели трёх человек. Инцидент произошёл 6 июня на перегоне между станциями Соревнование и Большая Волга Савёловского направления Московской железной дороги.