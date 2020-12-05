Путин дал совет девочке, которая тренирует дикцию с полным ртом камней

Коллеги актёра Михаила Боярского раскритиковали его за предложение не призывать в армию артистов. Тот назвал службу помехой творческому развитию.

В интервью радиостанции «Говорит Москва» Боярский выступил с идеей ввести запрет на призыв, чтобы молодые представители профессии могли начать работать как можно раньше. Чем раньше — тем лучше. Не мешать...