Путин дал совет девочке, которая тренирует дикцию с полным ртом камней

Президент России Владимир Путин дал совет девочке, которая тренирует дикцию по методу Демосфена, набрав полный рот камней.
То, что ты дикцию тренируешь, это отлично. Так многие делают профессионалы. Но ты камни не пробовала леденцами заменять? Может, так будет эффективнее. С мамой поговори, — сказал глава государства.
Президент РФ Владимир Путин провёл онлайн-встречу с волонтёрами и финалистами конкурса «Доброволец России — 2020».
Ранее глава государства дал совет, как стать лидером в XXI веке. По его словам, для лидерства необходимо создавать возможности для раскрытия природного дара, который заложен в каждом человеке. Такое мнение высказал президент России Владимир Путин, писал NEWS.ru.