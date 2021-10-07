Путин примет участие в заседании клуба «Валдай»

Президент РФ Владимир Путин будет присутствовать на пленарном заседании дискуссионного клуба «Валдай». Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Он отметил, что предварительно готовится очное заседание, передаёт ТАСС. В этом году форум откроется 18 октября в Сочи.

Примет [участие в пленарном заседании]. Пока готовим очно, — сказал Песков.

Валдайский форум — 2021 пройдёт в Сочи с 18 по 21 октября. Его темой станет «Глобальная встряска — XXI: человек, ценности, государство», сообщается на сайте дискуссионного клуба. Организаторы ожидают около 130 гостей из более чем 40 стран.

В сентябре Владимир Путин провёл две недели на самоизоляции из-за вспышки заболеваемости коронавирусом в его окружении. Сам президент не заболел, поскольку привился вакциной «Спутник V». По словам Пескова, сейчас «особой самоизоляции нет».