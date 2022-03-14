Пусть он своего президента вызовет: Герой России о дуэли Маска и Путина

Лётчик-космонавт Александр Лазуткин прокомментировал новость о том, что глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск вызвал президента России Владимира Путина на поединок, ставкой в котором будет Украина. Герой России в разговоре с NEWS.ru призвал предпринимателя делать подобные выпады только в сторону американского лидера.

Я думаю, что каждый должен заниматься своим делом. Пусть он со своим президентом так поступает, вызовет его на дуэль, а это наш человек — наш президент. И такая вещь, она в принципе <...>, можно не обращать на неё внимания, но она как бы уменьшает, понижает статус Илона Маска, который завоевал его в этом мире. Он как ребёнок. Мне бы даже в голову это не пришло, заниматься такими делами, но вот Илону Маску пришло <...>, поэтому каждый должен заниматься своим делом и уважать других людей, даже противников, — заявил Лазуткин.

Кроме того, глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин ответил бизнесмену цитатой из «Сказки о попе и работнике его Балде» Александра Пушкина. В ответах к сообщению в Twitter Маск дал ответ на вопрос, удивится ли он, если президент России примет вызов.

Накануне Маск отказался заблокировать российские новостные ресурсы. Он заявил, что пойдёт на подобный шаг только под дулом пистолета, так как является абсолютным сторонником свободы слова.