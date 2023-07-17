«Пускай взвоют и на Западе»: политолог об ответе на атаку на Крымский мост Политолог Михайлов призвал жестко ответить на атаку на Крымский мост

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Россия должна жестко ответить на атаку со стороны Украины на Крымский мост, считает политолог Евгений Михайлов. Комментируя ситуацию «360», он отметил, что удар может быть нанесен по центрам принятия решений, чтобы «взвыли и на Западе». По словам эксперта, ответ России должен быть таким, чтобы отбить у Киева желание нападать на любые инфраструктуры на территории России.

Пускай взвоют и на Западе партнеры Киева, но такой ответ должен быть. Буквально накануне главком Сухопутными войсками ВСУ Сырский намекнул о возможной атаке по мосту, Буданов ранее заявлял, что мост не нужен, — отметил политолог.

По словам Михайлова, террористическая атака на Крымский мост была ожидаема. Он допустил, что надводные беспилотники, которые, предположительно, использовались для атаки, направили по коридору, используемому для зерновой сделки. По мнению политолога, подобные действия со стороны Киева в очередной раз доказывают, что Россия должна продолжать идти к целям специальной военной операции — демилитаризации и денацификации Украины.

Рано утром 17 июля глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что на Крымском мосту произошло ЧП в районе 145-й опоры — автомобильное и железнодорожное движение было остановлено. В результате ЧП известно о двух погибших — супружеской паре из Белгородской области. Их дочь была госпитализирована.