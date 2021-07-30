Пушков высмеял планы Конгресса США по «Северному потоку — 2»

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал принятый в американском конгрессе законопроект о финансировании Госдепартамента в 2022 году. В нём также содержится пункт о намерении лишить президента страны права на отказ от санкций против «Северного потока — 2». Об этом сенатор написал в своём Telegram-канале.

По словам члена Совфеда, на Западе явно ошиблись, когда называли Россию «бензоколонкой» и «региональной державой». В частности, так считали и экс-президент США Барак Обама, и сенаторы конгресса.

На деле «Северный поток — 2» и, по определению, энергетическая политика России превратились в одну из самых заметных тем мировой политики, — заметил Пушков.

Он также подчеркнул, что конгресс США не стал бы выступать против Белого дома, если бы РФ действительно была «региональной державой».

Не утешайте себя. И не смешите людей, — заключил член Совфеда.

Ранее палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о финансировании Госдепартамента в 2022 году. Особенностью документа является то, что он затрагивает «Северный поток — 2». В частности, президент США лишается права отказаться от санкций против газопровода.