Пушкина считает, что в добровольной армии не будет дискриминации женщин

https://static.news.ru/photo/44eb9e48-d70c-11ea-8dc1-fa163e074e61_660.jpg Оксана Пушкина Фото: opushkina/instagram.com

В настоящее время в российской армии служат более 41 тыс. женщин, из них около 4 тыс. офицеров, что составляет лишь 4% от общей численности военнослужащих. Зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина считает, что половая дискриминация будет невозможна, только если армия станет полностью контрактной.

Если женщина хочет служить Родине и получать за это деньги, нужно создать для неё все условия. Как и мужчина, не желающий брать в руки оружие, должен иметь возможность послужить стране как-то иначе. Если армия России станет полностью добровольной и профессиональной, дискриминация мужчин и женщин в ней будет невозможной, — заявила «Политике Сегодня» Пушкина.

Депутат подчеркнула, что конкурс в военные вузы у женщин выше, чем у мужчин, — 27 человек на место. И женщины в армии стали занимать более заметное место. В пример она привела патрульный катер «П-834», который впервые укомплектуют полностью женским экипажем.

Как писал NEWS.ru, свыше 41 тысячи военнослужащих-женщин насчитывается в Вооружённых силах России, в минувшем году они получили 24 боевые награды, сообщил министр обороны Сергей Шойгу. Он также отметил, что постоянно растёт конкурс среди девушек, поступающих в военные вузы. Этот показатель значительно выше, чем среди юношей, пояснил министр. Кроме того, сейчас более 30 тыс. женщин проходят службу по контракту на должностях солдат и сержантов, около 7 тыс. имеют воинские звания прапорщиков и мичманов.