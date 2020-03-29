https://static.news.ru/photo/bf69d484-71e8-11ea-8085-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Возглавляющий Псковскую митрополию епископ Тихон (Шевкунов) призвал верующих воздержаться от посещения храмов и благословил паству молиться дома.

Митрополит назвал тех, кто считает, что в храме невозможно заразиться коронавирусом, лгунами и «нечестивцами». По его мнению, в России «пришло время молиться дома».

Храмы будут открыты. <...> Вы можете спокойно, когда мало народу, помолиться перед иконой, протереть икону специальной салфеткой с дезинфицирующим раствором, приложиться и потом после себя ещё протереть. Не надо сейчас помногу собираться, в том числе и в храме, — отметил епископ Тихон.

Священнослужитель призвал паломников из Москвы и Санкт-Петербурга не посещать псковские святыни, чтобы случайно не завезти инфекцию в регион.

Как писал NEWS.ru, 29 марта в Пскове умер первый пациент с COVID-19.