Возглавляющий Псковскую митрополию епископ Тихон (Шевкунов) призвал верующих воздержаться от посещения храмов и благословил паству молиться дома.
Митрополит назвал тех, кто считает, что в храме невозможно заразиться коронавирусом, лгунами и «нечестивцами». По его мнению, в России «пришло время молиться дома».
Храмы будут открыты. <...> Вы можете спокойно, когда мало народу, помолиться перед иконой, протереть икону специальной салфеткой с дезинфицирующим раствором, приложиться и потом после себя ещё протереть. Не надо сейчас помногу собираться, в том числе и в храме, — отметил епископ Тихон.
Священнослужитель призвал паломников из Москвы и Санкт-Петербурга не посещать псковские святыни, чтобы случайно не завезти инфекцию в регион.
Как писал NEWS.ru, 29 марта в Пскове умер первый пациент с COVID-19.
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