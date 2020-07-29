Меняются ролями: психотерапевт рассказала о будущем российских семей

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Мужчины и женщины в современном обществе постепенно меняются ролями. Слабый пол становится более сильным и примеряет на себя роль «добытчика», в то время как сильный — чаще занимается домашними хлопотами. Об этом рассказала специалист по семейной терапии Татьяна Бедник.

Так она прокомментировала данные Росстата, которые заставляют пересмотреть устоявшееся убеждение о том, что «на десять девчонок, по статистике, девять ребят». Оказалось, что в поколении 30-39-летних россиян соотношение полов практически выравнялось, а в возрасте до 29 лет мужчин даже больше.

Это привело к тому, что женщины стали меньше зависеть от установок «поскорее выйти замуж» и «плохонький мужичок, зато свой». Слабый пол стал более разборчив, дольше выбирает и позднее планирует замужество. Современные женщины всё чаще задумываются о создании семьи после 30 лет, а до этого пытаются «встать на ноги».

Это накладывает отпечаток и на тип современной семьи: на смену патриархальной модели приходят партнёрские отношения, отметила Бедник.

Раньше считалось, что мужчина — глава семьи, а женщина на подчинённых ролях. Теперь ситуация меняется. В лучшем случае это партнёры; а бывает, что женщина ведёт все дела, а мужчина трудится больше по хозяйству с детьми, — цитирует психотерапевта «Ридус».

Она отметила, что в регионах пока сохраняется модель традиционной семьи, где мужчина глава и добытчик. Однако в больших городах уже можно говорить о смене ориентиров. Специалисты отмечают тенденцию: чем сильнее женщины, тем чувствительнее и в какой-то мере женственнее мужчины.

По сути, это приводит к смене гендерных ролей. Сильный пол включается в процесс воспитания детей и отменяет табу на эмоциональность и даже слёзы. Мужчины, по словам Бедник, «стали более вдумчивыми, рефлексирующими, чувствительными».

Впрочем, и женщины вполне конкретно разделились на две категории. Одни, как и прежде хотят, чтобы мужчина был выше них по статусу, а другие ищут сочувствующего и понимающего партнёра, с которым можно будет всё разделить. Причём, такие девушки делают акцент на отношения, а не на то, кто в семье будет добытчиком. Они ценят, чтобы мужчина к чему-то стремился, увлекался и не стоял на месте, добавила психотерапевт.

Ранее NEWS.ru писал, что уполномоченный по правам ребёнка Анна Кузнецова объяснила причину большого количества разводов в России. По её словам, это связано с поздней социальной готовностью молодых людей к созданию семьи и рождению детей на фоне раннего начала половой жизни.