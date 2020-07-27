Названа причина большого количества разводов в России

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Большое количество разводов в России связано с поздней социальной готовностью молодых людей к созданию семьи и рождению детей. Это отмечается на фоне раннего начала половой жизни, рассказала уполномоченный по правам ребёнка Анна Кузнецова, ссылаясь на данные статистики.

В ходе молодёжного образовательного форума «Территория смыслов» она отметила, что осознание ответственности «взрослой» жизни не успевает за физическим стремлением «протестировать» её.

Как следует из представленной Кузнецовой презентации, средний возраст «сексуального дебюта» приходится на 14-15 лет в то время как средний возраст вступления в брак и рождения первенца происходит в 29-32 года. Данные основаны на результатах проведённого в 2018-2020 годах исследования, которое было инициировано Центром детского омбудсмена и Агентством социально-демографического развития.

Сегодня только ленивый не говорит о том, что семья и любовь — это самое важное. К сожалению, понимая это, мы порой не можем найти тех инструментов, которые нам помогут семью созидать, строить и сохранять, — цитирует Кузнецову РИА Новости.

Она отметила, что физиологическая, социальная и психологическая готовность к созданию семьи наступает в разном возрасте. Поэтому основной целью, по мнению уполномоченного по правам ребёнка, должно стать сведение этой разницы к минимуму.

Ранее, как писал NEWS.ru, телевизионная сваха Роза Сябитова дала совет, как быстро выйти замуж. По её словам, для этого девушкам следует знакомиться с недавно разведёнными мужчинами ввиду того, что те привыкли к определённому образу жизни и быстро согласятся вновь вступить в брак.