Психотерапевт раскрыл, с чем связан рост популярности транквилизаторов

Популярность транквилизаторов и антидепрессантов связана с ростом напряженности в российском обществе, заявил НСН психотерапевт Александр Колмановский. Он отметил, что все больше людей ощущают повышенную тревожность.

Сейчас напряжение в обществе возросло, люди гораздо сильнее нервничают и чаще обращаются за помощью к психиатрам, — подчеркнул Колмановский.

Он также подчеркнул, что никакой опасности в транквилизаторах нет. Главной проблемой в этой ситуации является именно увеличение числа людей, испытывающих тревожность. По словам врача, эта проблема требует пристального внимания.

