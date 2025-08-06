Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
06 августа 2025 в 14:59

Психотерапевт раскрыл, с чем связан рост популярности транквилизаторов

Врач Колмановский связал популярность транквилизаторов с напряжением в обществе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Популярность транквилизаторов и антидепрессантов связана с ростом напряженности в российском обществе, заявил НСН психотерапевт Александр Колмановский. Он отметил, что все больше людей ощущают повышенную тревожность.

Сейчас напряжение в обществе возросло, люди гораздо сильнее нервничают и чаще обращаются за помощью к психиатрам, — подчеркнул Колмановский.

Он также подчеркнул, что никакой опасности в транквилизаторах нет. Главной проблемой в этой ситуации является именно увеличение числа людей, испытывающих тревожность. По словам врача, эта проблема требует пристального внимания.

Психиатр Евгения Фомина ранее предупредила, что водители с диагностированной депрессией могут устроить серьезные ДТП из-за заторможенности и приема лекарств. В связи с этим есть риск, что их лишат водительских прав.

лекарства
антидепрессанты
психотерапевты
общество
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Действительно опасен»: врач предостерегла от сна в одной позе
Вакцина по ОМС? Гинцбург — о революционном лекарстве от рака
Полицейский-вуайерист попался свои коллегам в Японии
Правительство Италии решило улучшить себе жизнь за деньги НАТО
HR-эксперт раскрыла секрет огромных тестовых заданий при трудоустройстве
СБУ намеревается сорвать размещение российских ракет в Белоруссии
Моральный дух младших офицеров украинской армии стремительно падает
Продюсер назвала российских артистов, заменивших звезд Запада
Роскомнадзор отказался раскрыть тайны «Жужжалки»
Соцфонд раскрыл, сколько россиян получают пенсию
Юрист рассказал, можно ли привезти из заграничной поездки пушистого друга
SHOT: жители Новороссийска проснулись от громких взрывов
«Это огромнейшая аномалия»: Вильфанд подвел температурные итоги июля по РФ
Россиянам объяснили, как избежать блокировки банковских переводов
Новые правила платного высшего образования вступают в силу 1 сентября
«Не подлежит разглашению»: британский адвокат расскажет миру о пришельцах
Мамиашвили раскрыл подробности свадьбы дочери с хоккеистом «Трактора»
Стало известно, как аннулировать взятый мошенниками кредит
Экс-замглавы Росгвардии останется в СИЗО
Трамп рассказал, почему не торопится применять к России санкции
Дальше
Самое популярное
Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!
Общество

Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!

Посеяла в августе, алые свечки горят до октября! Чудо-многолетник для сада
Общество

Посеяла в августе, алые свечки горят до октября! Чудо-многолетник для сада

Наступление ВС РФ на Харьков 5 августа: сдача города, проклятие Зеленского
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 5 августа: сдача города, проклятие Зеленского

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.