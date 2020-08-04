В последнее время общественность стала уделять всё больше внимания проблеме домашнего насилия. С ним, по разным оценкам, сталкиваются от 35 до 60 процентов семей. Однако в меньшей степени в России говорят о насилии психологическом, которое при этом встречается чаще и порой становится первым предвестником побоев. О том, как распознать абьюзера и противостоять ему, — в материале NEWS.ru.

Психологическое насилие в России распространено сильнее физического. Его элементы встречаются почти в каждой семье. Вместе с тем со временем оно меняется со скрытого на очевидное у 70–80% пар. Сталкиваются с ним не только женщины, но и мужчины, рассказал в беседе с NEWS.ru клинический психолог Валентин Денисов-Мельников.

По его словам, у психологического насилия есть много различных форм. Оно может проявляться в виде манипулирования партнёром, когда человек активно требует повышенного внимания к себе, заставляя близкого постоянно чувствовать себя виноватым и обязанным. Некоторые давят на партнёров жалобами, просьбами и уговорами вместо того, чтобы конструктивно попросить помощи в решении той или иной проблемы.

Нередко эмоциональный прессинг также выражается в обесценивании слов, действий и эмоций собеседника, поясняет специалист. К примеру, вместо того, чтобы похвалить человека за успехи на работе, партнёр заявляет, что это недостойно внимания. Абьюзеры также зачастую используют в общении сарказм, иронию и позволяют себе колкие высказывания о внешности собеседника. Некоторые мужчины, помимо прочего, любят шутить на тему умственных способностей представительниц прекрасного пола.

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Мужское насилие зачастую бывает более очевидным. Иногда представители сильного пола просто открыто повышают голос на женщину и оскорбляют её. Эту ситуацию можно назвать сравнительно безопасной, потому что у девушки есть возможность быстро сообразить, что она стала жертвой психологического насилия и уйти от партнёра. А в случае, когда мужчина проявляет агрессию более утончённо и скрытно, женщина может не сразу понять, что столкнулась с абьюзером и ещё долго жить с ним под одной крышей. Валентин Денисов-Мельников клинический психолог и сексолог клинический психолог и сексолог

Со стороны мужчин психологическое насилие зачастую проявляется в форме мачизма. Он характеризуется проявлением гипертрофированной мужественности, которую человек показывает через грубость, доминирование, директивность и элементы жёсткого патриархата. Подобное поведение зачастую свойственно закомплексованным и неуверенным в себе мужчинам, пояснил Денисов-Мельников.

Колкие высказывания со стороны женщин в большинстве случаев являются ответом на агрессию в их сторону. В семейных парах девушки обычно совершают нападки на финансовую и мужскую несостоятельность партнёра, что наиболее болезненно для представителей сильного пола.

Как справиться с абьюзером

Человек, который совершает психологическое насилие, заранее ставит себя в доминирующую позицию. Он получает удовольствие от того, что другие люди ему подчиняются. Происходит это обычно из-за накопленных в душе страхов и обид. Об этом в разговоре с NEWS.ru заявила социальный психолог Наиля Бирарова.

Жертва психологического насилия должна показать абьюзеру, что она находится с ним на равных и не собирается занимать позицию ребёнка, которого отчитывают. Следует вести себя спокойно и не реагировать на провокации.

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Агрессор, который кричит и подавляет волю собеседника, ждет тотального подчинения. От этого человек чувствует своё превосходство. Если же жертва будет реагировать на нападки спокойно, то абьюзер, скорее всего, опустится до этого уровня общения. Наиля Бирарова социальный психолог социальный психолог

Однако иногда спокойная реакция на агрессию не влияет на абьюзера. В таком случае психолог рекомендует отстраниться от разговора с провокатором.