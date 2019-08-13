https://static.news.ru/photo/d49fe7d4-bdad-11e9-b675-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ulrich Niehoff/imageBROKER.com/Global Look Press

Многие распространённые мифы о леворуких людях не соответствуют действительности, однако в части из них всё же есть доля истины.

Каждый год 13 августа жители планеты отмечают День левши. Вокруг этой категории людей всегда ходило много мифов, однако некоторые из них обоснованы, рассказала РИА Новости нейропсихолог, член российской Лиги психиатров, психологов и психотерапевтов Наталья Семёнова.

По словам эксперта, леворукость не является отклонением от нормы, этот феномен — генетически запрограммированное природой явление, чтобы было разнообразие.

У около 40% людей леворукость заложена генетически — например, возможность того, что у левшей-родителей появится на свет такой же ребёнок, равна 30%. Вместе с тем малыш может стать леворуким, если в детстве у него были травмы правой руки или по каким-то другим обстоятельствам он ею не пользовался. Также существует вероятность того, что левшами могут стать недоношенные дети. Однако, по мнению Натальи Семёновой, чёткой связи между недоношенностью и леворукостью нет.

Имеются данные, что левши могут появиться от женщин, которые рожали после 40 лет. Ещё один распространённый миф: леворукие люди более творческие и талантливые. Специалисты утверждают, что такое мнение связано с тем, что контролирующее левую руку правое полушарие отвечает за пространственный и образный интеллект. Но данная теория не доказана на 100%.

Другой миф связан со слабым здоровьем левшей. По словам эксперта, это может быть действительно так из-за того, что в детстве леворукие люди переживают стресс во время попыток приспособиться к «праворукому миру». Кроме того, правое полушарие — более чувствительное, поэтому левши восприимчивее, в том числе к болезням и инфекциям.

Вместе с тем нейропсихологи не обнаружили связи между леворукостью и предрасположенностью к раку молочной железы, шизофрении, болезни Крона. Однако выяснилось, что левши более склонны к каким-либо зависимостям.

Есть такая вещь, как зависимость: алкогольная, табакокурение, игромания, наркотики, созависимость от другого человека. Левшам это характерно вследствие того, что левое полушарие более логическое, интеллектуально программируемое: цель, правила, законы. А правое — немного хаотическое, многовариативное, — подчеркнула Семёнова.

Как ранее писал News.ru, специалисты отмечают рост числа леворуких людей в России. Сейчас в стране практически каждый пятый школьник — левша, примерно у 20% обучающихся именно левая рука является ведущей. Такие данные озвучила профессор, академик РАО, директор Института возрастной физиологии Марьяна Безруких.

Взрослых левшей в современной России около 30%, рассказала в беседе с News.ru Елена Боева, основатель клуба левшей «ПравоНалево». С учётом количества граждан трудоспособного возраста сейчас в стране проживают порядка 22,5 млн взрослых левшей. Для сравнения: ещё в середине 90-х годов таких людей в России было 10–15%. Увеличение числа «левых» произошло потому, что в школах перестали переучивать таких детей.