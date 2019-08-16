https://static.news.ru/photo/e2ec60b6-c040-11e9-845a-fa163e074e61_660.jpg Фото: imago stock&people/imag/imago-images.de/Global Look Press

Американские психологи выяснили, почему люди решают внезапно расстаться, несмотря на то, что совсем недавно, как всем казалось, были счастливы в браке. Как правило, в подобном распаде семьи нет очевидных причин.

Разгадка секрета оказалась в семье. Но не в той, которую создал человек, а в той, в которой вырос.

Причиной снижения вероятности крепкого брачного союза является наследственность, пишет Planet Today . Если у родителей мужа или жены были затяжные депрессии или какие-либо иные психические отклонения, то это не может не отражаться на последующих поколениях.

Дети таких родителей вырастают зависимыми от чужого мнения и трудно справляются со своими эмоциями. Всё это пагубно сказывается на собственных семейных отношениях.

На надёжность брака, уточняет « ПолитЭксперт », также влияет количество партнёров у родителей супругов, которые появлялись в жизни матери или отца после развода. Став взрослыми, юноши и девушки неосознанно копируют такое поведение. Это подталкивает их самих менять спутников жизни.

Ранее, как писал News.ru, Росстат и Госдума поспорили из-за молодожёнов. В статистическом ведомстве заявили, что россияне стали реже заключать браки. Депутаты уверены: данные ошибочны.