Американские психологи выяснили, почему люди решают внезапно расстаться, несмотря на то, что совсем недавно, как всем казалось, были счастливы в браке. Как правило, в подобном распаде семьи нет очевидных причин.
Разгадка секрета оказалась в семье. Но не в той, которую создал человек, а в той, в которой вырос.
Причиной снижения вероятности крепкого брачного союза является наследственность, пишет
Дети таких родителей вырастают зависимыми от чужого мнения и трудно справляются со своими эмоциями. Всё это пагубно сказывается на собственных семейных отношениях.
На надёжность брака, уточняет «
Ранее, как писал News.ru, Росстат и Госдума поспорили из-за молодожёнов. В статистическом ведомстве заявили, что россияне стали реже заключать браки. Депутаты уверены: данные ошибочны.